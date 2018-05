Girdiği bu kutlu yolda aday gösterilmesi durumunda bir kesimin, bir aşiretin veya bir bölgenin değil, bütün Bingöl halkının hizmetinde olacağını kaydeden Ziya Sözen, listeler belirlendikten sonra da kendisinin aday gösterilip gösterilmemesine bakmadan bu davaya sonuna kadar hizmeti kendine şiar edindiğini dile getirdi. Sözen, "Bilindiği üzere 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken genel seçimlerde AK Parti Bingöl milletvekili aday adayı oldum. Bu yola çıkarken tek amacımız devletimize, milletimize ve memleketimize hizmet etmektir. Bunun dışında siyasetten bir beklentimiz yoktur ve olmayacaktır. Girmiş olduğumuz bu kutlu yolda milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımızın aday olmamız yönünde teveccühü olursa, bir kesimin, bir aşiretin, bir bölgenin değil, bütün Bingöl halkının milletvekili olacağım. Halkımıza hizmet ederken asla insanlarımız arasında ayrım yapmayacağım. Eşitlik, adalet ve hoşgörü temel felsefem olacaktır" dedi.

"Kırmızı çizgimiz devlete ihanet edenlerin karşısında dik durmaktır"

İmkan verildiği taktirde hizmet ederken hiç bir şekilde ayrım yapmayacaklarını belirten Ziya Sözen tek kırmızı çizgilerinin devlete ihanet edenlere karşı dik durmak olduğunu söyledi. Sözen, "Bizim tek kırmızı çizgimiz devletine, milletine, memleketine ihanet edenlerle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada asla yanyana olmamaktır. Vatanını, milletini, bayrağını seven Hemşehrilerimiz hangi bölgenin insanı olursa olsun hangi aşirete mensup olursa olsun gecemizi gündüzümüze katarak onlara en iyi şekilde hizmet sunma gayretinde olacağız. Sivil toplum örgütü başkanlığı yaparken temsil ettiğimiz bir kesim olsa da milletvekili olduğumuz takdirde bütün Bingöl halkına hizmet edeceğiz. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki Bingöl halkı dik duruşuyla, vatanseverliğiyle ve yıllarca partimize olan desteğiyle bu hizmeti fazlasıyla hak ediyor. Biz de bu gerçekler ışığında Bingöl halkına hizmet etmeyi kendimize bir görev olarak görüyoruz. Yıllarca Ankara’da edindiğimiz çevre, bilgi, birikim ve devlet bürokrasisi ile olan ikili ilişkilerimizi kullanarak halkımızın hak ettiği hizmetleri görmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bingöl halkımızın bunu özellikle bilmesini istiyorum ki; gerek mecliste gerek diğer alanlarda her daim Bingöl halkını en iyi şekilde temsil ederek onların başını dik tutacak, onların bize verdiği desteği karşılıksız bırakmayarak onlara hizmet edeceğiz. Çıkmış olduğumuz bu kutlu davada Allah bizleri halkımıza, milletimize, devletimize ve siz saygı değer Bingöl halkına karşı mahcup etmesin inşallah. 21 Mayıs akşamı açıklanacak olan AK Parti Bingöl milletvekili listesinde yer alsam da almasam da milletimize ve partimize karşı olan sorumluluğum ve bağlılığım devam edecektir. Listede yer alsam da almasam da asla küsmeyeceğim asla darılmayacağım, asla kırılmayacağım. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada partimize, davamıza ve davamızın lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı olan sevgimiz ve sadakatimiz artarak devam edecektir. Saygıdeğer Bingöl halkından en büyük ricamız ve arzumuz 21 Mayıs akşamı belli olacak AK Parti Bingöl aday listesinden hangi değerli adaylarımız yer alırsa alsın onların etrafında kenetlenmek onlara destek sunmak ve Ak Parti bayrağını Bingöl’de en yükseğe çekmek en büyük amacımız olmalıdır. Bu kapsamda herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmalıdır. Allah izin verirse 24 Haziran akşamı gerek cumhurbaşkanlığı seçiminde gerek milletvekili seçiminde Bingöl halkı Türkiye’de en yüksek oyu alan iller arasına girerek kendisine yakışanı yapacaktır. Bingöl halkı kurulduğu günden bu yana Ak Parti’ye olan desteğini aralıksız artırarak devam ettirmiş ve Cumhurbaşkanımızın her daim başını dik tutma gayretinde olmuştur. Allah izin verirse bu sevgimiz 24 Haziran akşamı da en zirveye ulaşacaktır. Bu kapsamda çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda halkımızın dualarını ve desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.