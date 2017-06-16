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16 Haziran 2017 13:44

Tüketicilere bilinçli alışveriş uyarısı

Bingöl Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Abdulvahap Tanık, Ramazan Bayramı öncesinde tüketicileri bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyardı.

Tüketicilere bilinçli alışveriş uyarısı

16 Haziran 2017 13:44


Bingöl Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Tanık, bilinçli alış verişle ile ilgili uyarılarda bulundu. Özellikle üretim izni olmayan merdiven altı gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirten Tanık, zamanın dar olmasından dolayı internet alışverişlerine ağırlık verilmemesi gerektiğini kaydetti.


Tüketicilerin internet alışverişlerinde beklenmedik sürprizlerle karşılaşabildiklerini kaydeden Tanık, “ Bayram öncesi mağdur olmayın. Tüketici tatlı, şekerleme ve kolonya gibi ürünlerin seçiminde çok dikkatli olmalı ve merdiven altı ürünlerden uzak durmalıdır. Gıda ürünlerinde denetimden geçen ürünler tercih edilmeli ve ürünlerin son kullanma tarihlerine bakılmalıdır” dedi.



"Çocuk kıyafetlerinde seçici olun"


Alışverişlerde satın alınan ürünlerin karşılığında belge alınması gerektiğini vurgulayan Tanık,"Belge alınmadığı takdirde hak sahipliği ortadan kalkarak, malın ayıplı çıkması halinde belge olmadığı için hak aramada zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Yerli ve kaliteli malların tercih edilmesine öncelik verilmeli, çocuk giysileri ve oyuncaklarında son derece seçici olmalıyız, sağlıklı ve güvenli olmayan ürünlerden uzak durulmalı. Özellikle bayram öncesi alışverişinizi daha dikkatli yapınız. Acele karar vermeyin. Alacağınız ürünü iyice inceleyip, ihtiyacınıza uygunluğunu kontrol ediniz. Aldığınız ürün ayıplı değilse ‘beğenmedim’ diyerek geri götürdüğünüzde, satıcının alma zorunluluğunun olmadığını bilmeliyiz”diye konuştu.



"Merdiven altı ürünlerden uzak durun"


Tatlı, şekerleme ve kolonya gibi ürünlerin seçiminde çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Tanık, “Merdiven altı ürünlerden uzak durulmalıdır. Dayanıklı tüketim ürünlerinde CE, TSE ve TSEK işaretli ürünler tercih edilmelidir. Özellikle satış sonrası servis hizmetleri olan ürünleri tercihimiz olmalıdır. Alışveriş sonrasında bir sorunla karşılaşılması halinde 175 tüketici hattına başvuru hakkınızı mutlaka kullanın. Tüm alışverişlerde fiş ve fatura almayı unutmayınız. Malların ve hizmetlerin eksik ve ayıplı çıkması halinde hiç bir ücret ödemeden Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru hakkınızın olduğunu unutmayınız” diyerek bilgi verdi.




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