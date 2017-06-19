Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 11:50

Ucuz ayakkabı, ayakkabı tamircilerini etkiliyor

Bingöl’ün Genç ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Abdullah Yıldırım, imitasyon ve ucuz ayakkabıların sektöre girmesiyle mesleklerinin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Ucuz ayakkabı, ayakkabı tamircilerini etkiliyor

19 Haziran 2017 11:50


Vatandaşın ucuz ve imitasyon ayakkabıları tercih etmesi nedeniyle ayakkabı tamirciliği eski günlerini arar oldu. Genç ilçesi Cumhuriyet caddesinde 24 yıldır kendi iş yerinde ayakkabı tamirciliğiyle uğraşan Abdullah Yıldırım, kalitesiz, ucuz ayakkabılar sebebiyle tamir işlerinde azalma olduğunu aktardı.


Ucuz ve imitasyon ayakkabıların satılmasından dolayı ayakkabı tamirciliğinin sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Vatandaşların daha çok ucuz ayakkabıları tercih etmesinden dolayı kimse tamire ihtiyaç duymuyor. 45 yaşımdayım. 10 yaşından bu yana babamın yanında öğrendiğim bu ayakkabı tamirciliğiyle uğraşıyorum. Eskiden vatandaşlar ayakkabısı hasar görünce getirip tamir ettiriyordu. Artık imitasyon ayakkabılar ucuz olduğu için daha çok tercih ediliyor. Bu ayakkabılar da tamir olmadığı için eskiyince tamir gereği duyulmuyor, atılıyor. Eskiden bu kadar kalitesiz, ucuz ayakkabı yoktu. İnsanlar ayakkabı tamircilerine daha sıklıkla geliyordu. Ucuz imitasyon ayakkabılar arttığı için bu işin bir pek geleceği kalmadı. Biz de bu işin son çalışanlarıyız. Zaten çırak da yetişmiyor. Bu iş bizimle beraber unutulup gidecek" dedi.


Ayakkabı alırken dikkat edilmesini isteyen Yıldırım,insanların 3-5 ay giyip atarım düşüncesinden vazgeçmesini isteyerek hem israfı önlemlerini hem de ayak sağlının önemine varmalarını gerektiğini anlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
BİNGÖL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:34
  • Güneş :04:46
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:27
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!