Ucuz ayakkabı, ayakkabı tamircilerini etkiliyor

Vatandaşın ucuz ve imitasyon ayakkabıları tercih etmesi nedeniyle ayakkabı tamirciliği eski günlerini arar oldu. Genç ilçesi Cumhuriyet caddesinde 24 yıldır kendi iş yerinde ayakkabı tamirciliğiyle uğraşan Abdullah Yıldırım, kalitesiz, ucuz ayakkabılar sebebiyle tamir işlerinde azalma olduğunu aktardı.

Ucuz ve imitasyon ayakkabıların satılmasından dolayı ayakkabı tamirciliğinin sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Vatandaşların daha çok ucuz ayakkabıları tercih etmesinden dolayı kimse tamire ihtiyaç duymuyor. 45 yaşımdayım. 10 yaşından bu yana babamın yanında öğrendiğim bu ayakkabı tamirciliğiyle uğraşıyorum. Eskiden vatandaşlar ayakkabısı hasar görünce getirip tamir ettiriyordu. Artık imitasyon ayakkabılar ucuz olduğu için daha çok tercih ediliyor. Bu ayakkabılar da tamir olmadığı için eskiyince tamir gereği duyulmuyor, atılıyor. Eskiden bu kadar kalitesiz, ucuz ayakkabı yoktu. İnsanlar ayakkabı tamircilerine daha sıklıkla geliyordu. Ucuz imitasyon ayakkabılar arttığı için bu işin bir pek geleceği kalmadı. Biz de bu işin son çalışanlarıyız. Zaten çırak da yetişmiyor. Bu iş bizimle beraber unutulup gidecek" dedi.

Ayakkabı alırken dikkat edilmesini isteyen Yıldırım,insanların 3-5 ay giyip atarım düşüncesinden vazgeçmesini isteyerek hem israfı önlemlerini hem de ayak sağlının önemine varmalarını gerektiğini anlattı.