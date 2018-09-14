Vali Mantı:"Güvenli bir eğitim için herşeyi yapacağız"

Bingöl'de 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi koordinasyon güvenlik toplantısı yapıldı.

Bingöl'de 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi koordinasyon güvenlik toplantısı yapıldı. Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleşen toplantıda servisler, okullardaki güvenlik tedbirleri ve uyuşturucu madde ile mücadele temel konu olarak ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Mantı, “Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarımızda meydana gelebilecek olumsuzlukları, hep beraber ilgili muhataplarıyla beraber bir defa daha gündeme getirmek. Genelde Türkiye'mizde özelde Bingöl'ümüzde huzurlu, rahat ve güvenli bir eğitim öğretim yılı gerçekleşebilmesi için tüm muhatapların elinden gelen her şeyi yapmasıdır. Bu yıl ki eğitim öğretimi, ülkemize ve milletimize yakışır bir şekilde tamamlamak. Dolayısıyla ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocukların hak, hukuk, adalet içerisinde, eğitim kurallarına yatkın, ahlaklı, ülkesini milletini seven, nefsine ve nesline hizmet eden nesiller olarak yetiştirmek için elimizden geleni yapmak amacıyla bir araya geldik. Temeldeki konumuz okul güvenliği, servisler, okullardaki kamera sistemleri ile ilgili yapılanlar ve yapılacak olanlar, birde ülkemizde hızla yayılan uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili Bingöl'deki mevcut durumumuz ve bundan sonra alınması gereken tedbirleri konuşacağız” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin de, il genelindeki tüm okullarda öğrencilerin iyi bir eğitim alması, ailelerin de huzurlu olması amacıyla çeşitli tedbirler aldıklarını aktardı.

Toplantıya, Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları da katıldı.