Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs devrildi: 22 yaralı

22 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolunun 45. kilometresinde Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 BJ 793 plakalı yolcu midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Diyarbakır’dan-Erzurum’a gittiği öğrenilen yolculardan 22’si yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Devrilerek yan yatan midibüste yaralanan 22 yolcu ambulanslarla olay yerinden alınarak, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.