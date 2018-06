Adilcevaz’da ‘İmar Barışı’ konulu bilgilendirme toplantısı

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda Kaymakam Arif Karaman, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ‘İmar Barışı’ uygulamasının doğru bir şekilde yapılabilmesi için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce bilgilendirme yapıldı. Toplantıya katılan Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, bu konunun bir an önce hayata geçirilmesi için muhtarlardan takipçisi olmalarını istedi. Kaymakam Karaman, “İmar Barışı, ülkemizin her tarafında imara aykırı yapıları olan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında hükümetimizin uygulamaya koyduğu bir çalışmadır. Bu çalışma vatandaşla devlet arasında ihtilaflı olan bu hususun giderilmesi adına çok önemli bir adımdır. Özellikle bazı köylerimizde imara uymayan ve kafa karışıklığı yaşatan yapılar var. Buralarda kurallara uyulmadan yapılar yapılıyor ve bu durum köylü vatandaşlarımız arasında büyük sorunlara sebep olmaktadır. İnşallah bu kanun bu sorunlara çözüm getirecektir. Toplantıda yetkililer tarafından anlatılan bu hususun bir şekilde muhtarlarımız kanalıyla köy ve mahalle sakinlerimize anlatalım. Vatandaşlarımız bir an önce işlemlerini yapsınlar ki bu sorunu elbirliği ile çözelim” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Abdusselam Tadik ise, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözüme kavuşturulacağını söyledi.