Adilcevaz’da kaçak avlanılan 7 kınalı keklik ele geçirildi

İlçede yol uygulaması yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adilcevaz-Ahlat karayolu üzerinde bulunan Çimenli Mevkiinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisindeki kafes ve kutularda 7 adet kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi ele geçirildi. El konulan kınalı keklikler, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak keklik avcılığı yapan M.L.A. ve V.I. isimli şahıslara Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından 6 bin 500 TL para cezası verildi.