Adilcevaz’da parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışması

Belediye ekipleri aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Bulvarının kaldırımlarında yenileme çalışmaları başlattı.

İlçenin Selçuklu Mahallesinde yıllardır yaşanan yol sorunu, Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un talimatıyla çözüldü. Belediye ekiplerince yıllardır bakımsız durumda olan yolda yapılan çalışmalar, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Adilcevaz Belediyesi, vatandaşların yol mağduriyetlerinin giderilmesi için hummalı bir çalışma yürütürken, yapılan çalışmalar kapsamında yıllardır toz ve çamurdan geçinmeyen ilçenin Selçuklu Mahallesi’ne de parke taşı döşeme çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanvekili Cemil Günay, sıkıntı yaşanan yollara planlanan program dahilinde parke taşı döşenerek vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını söyledi. Başkanvekili Cemil Günay, yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, “İlçemizin en önemli sorunlarının başında gelen yol sorununu çözmek amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Göreve geldiğimiz günden bu tarafa ilçemizin belli bölgelerinde yıllardır çözülemeyen yol sorunlarını belirlediğimiz plan dâhilinde çözerek vatandaşlarımız refaha ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizin Selçuklu Mahallesinde yıllardır yaşanan yol sorununu çözmek amacıyla çalışmalarımıza başladık. İnşallah bu yolumuzu biran önce bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Kredi Yurtlar Kurumu civarındaki yolumuza da parke taşı döşemesi yaparak halkımızın hizmetine sunduk. İlçemizdeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarının tahrip olan kaldırım taşlarını sökerek yeniden yapımına başladık. İlçemiz halkının ulaşım ve alt yapı sorunlarının çözümü için çalışmalarımız ve hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

Mahalle sakinleri ise yıllardır yaşadıkları yol sorunun çözümü konusunda başlatılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Necati Gürsoy’a teşekkür etti.