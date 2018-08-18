Adilcevaz’da plaj futbolu heyecanı

Van Gölü’ne kıyısı Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde geleneksel hale gelen ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen plaj futbolu turnuvası Tatvan Gençlerbirliği ile 1941 Mutkispor arasında yapılan karşılaşmayla start aldı. Renkli görüntülere sahne olan ve üç gün sürecek turnuvada şampiyon olacak takım Alanya’da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılacak.

Adilcevaz Belediye Başkanvekili Cemil Günay, ilçede geleneksel hale gelen plaj futbolu turnuvasını 10 yıldır düzenlediklerini söyledi. Günay, bu tür sportif aktivitelerin ilçenin tanıtımına katkı sağladığını ifade ederek, “Bölgemizdeki gençlerimize sporu sevdirmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak için bazı sportif aktiviteler düzenliyoruz. Plaj futbolu da bu aktivitelerimizden biridir. İlçemizde 10 yıldır plaj futbolu turnuvası düzenliyoruz. Böyle bir etkinlik hem ilçemizin hem de ilimizin ulusal alanda tanıtımına katkı sağlıyor. Burada düzenlenen plaj futbolu bölge için çok önemli bir etkinliktir. Amacımız ilçemizde bu tür etkinlikleri arttırıp gençlere sporu sevdirmektir. Turnuvaya katılan takımlara ve sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan karşılaşmalar sonucunda Tatvan Gençlerbirliği 1941 Mutkispor’u 8-5 mağlup ederken, Adilcevaz Belediye Spor ise Muş ASKF takımını 6-0 mağlup ederek ilk maçlar sonucunda 3’er puanın sahibi oldu.