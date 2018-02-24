Mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Solmaz, "Bir daha olsa bir daha giderim" dedi.

Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisi sonrası Muş’a gelen gazi Solmaz, buradan da ambulansla memleketi Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı köyüne uğurlandı. Ailesi ve yakınları tarafından köyde karşılanan Afrin gazisi Solmaz, evinde istirahate çekildi. Gazi Solmaz, sağlığına kavuştuğunda ilk işi tekrar Afrin’e gitmek olduğunu söyledi. Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 10. Komando Tugay Komutanlığından 103 kişinin Afrin’e gittiğini belirten Solmaz, "Şehitlerimiz de oldu yaralılarımız da. Bana şehitlik nasip olmadı. Bir daha olsa bir daha giderim" dedi.

Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı köyünde ikamet eden Uzman Çavuş Serhat Solmaz, yaralandığı anları anlatarak, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Solmaz, "Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralandım. Bin 27 rakımlı tepede yaralandım. 10. Komando Tugayı orada baskın yedi. Şehitlerimiz de var yaralılarımız da var ama mutluyum, gururluyum çağırsalar bir daha giderim hiç sorun değil. Oradaki terk edilmiş köyleri gördük. Evsiz, barksız kalmak nasıl bir duygu gidip orada o köyleri görerek anlamak lazım. O yüzden Allah kimseyi evsiz barksız vatansız ve milletsiz bırakmasın. Tatvan personeli olarak 103 kişi gittik. Birlik hala orada görevlerine devam ediyor. Bana şehitlik nasip olmadı. Yaralandım ama hiç şikayetçi değilim gururluyum. Sonuçta ülkem için orada savaştım" diye konuştu.

Mevzilerde oldukları zaman terör örgütünün sızma girişiminde bulunduklarını anlatan Solmaz, "Gündüz sızma girişiminde bulundular. Bizler mevzilerdeydik. Genelde karşılıklı çatışma olmuyordu. Biz gidip onlarla çatışmaya giriyorduk. Onlar belli bir yerlerde saklanıyorlardı. Tünellerde ve köylerde, sonra havan atıyorlardı. Havan atmaları sonucu şarapnel bana denk geldi yaralandım. Kendimi çok iyi hissediyorum dimdik ayaktayız. Yakın zamanda da inşallah görevimize devam edeceğiz" dedi.

Gazi Uzman Çavuş Serhat Solmaz’ın babası İhsan Solmaz ise, "Ben çok mutluyum. Benim oğlum başka bir yerde değil de savaşta yaralandı. Benim 3 oğlum daha var gerekirse onları da gönderirim yetmezse kendim de giderim. Allah bizi devletsiz, milletsiz bırakmasın. Devletimiz güçlüdür açmadığı kapı da yoktur. Allah’ıma çok şükür ki böyle bir devlet var arkamızda bu yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.