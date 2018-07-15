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15 Temmuz 2018 17:23

Ahlat’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, şehitlik ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.

Ahlat’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz 2018 17:23


Öğle saatlerinde Ahlat Şehitliği’ni ziyaret eden kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar, burada Kur’an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dua ettiler. Daha sonra program Ulu Camii’nde şehitler için düzenlenen mevlit programıyla devam etti. Ardından Ahlat Belediyesi, etkinlikler kapsamında esnaflara Türk bayrağı dağıttı.


Daha sonra Ahlat Belediye Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen öğlen yemeğinde şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Öğle yemeğinin ardından Ahlat Park AVM’de, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Ahlat Kaymakamlığı tarafından tüm gazilere takım elbise hediye edildi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçede gündüz düzenlenen etkinlikler sona ererken, akşam saatlerinde ise Ahlat Belediyesi tarafından düzenlenecek konser programıyla 15 Temmuz etkinlikleri devam edecek.


Düzenlenen etkinliklere Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Emniyet Müdürü ve Ahlat Emniyet Müdür Vekili Durmuş Oğuz Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, bazı kurum amirleri, şehit yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.




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