Ahlat’ta girişimcilik kursu açıldı

Girişimcilik kursu, eğitmen Kemal Öter tarafından verilirken, her biri 30 katılımcı ile düzenlenecek 4 kursla toplamda 120 kişiye girişimcilik eğitimi veriliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mart 2015’teki Ukrayna seyahatinde yaptığı görüşmeler sonrası verdiği talimatla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı koordinasyonunda 72 Ahıskalı Türk ailesi Ahlat’a yerleştirilmiştir. Türk vatandaşlığına geçme işlemleri tamamlanan ailelerin geçimlerini temin etmek, ilçemizde yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla Kaymakamlık Proje Koordinasyon Bürosu tarafından DAKA ile ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında toplam 120 kişiye girişimcilik kursu verilecek, kursun bitimine müteakiben KOSGEB Girişimcilik Desteği ile iş yeri açmak isteyen kursiyerlerin projeleri Kaymakamlık Proje Koordinasyon Bürosu tarafından hazırlanarak KOSGEB’e sunulacaktır. 2015 yılından günümüze kadar Proje Koordinasyon Büromuz tarafından hazırlanarak KOSGEB’e sunulan 67 projenin tamamı kabul görmüş ve ilçemize 67 işletme kazandırılmıştır. Bu kurslardan sonra da ilçemize birçok yeni işletme kazandırılacaktır” dedi.