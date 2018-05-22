Ahlat’taki şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öğretmenevinde düzenlenen iftar programına Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram, Emniyet Müdürü Erdem Yaban, İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, bazı kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, "Ramazan-ı şerif hayatımızda en manidar ay, malumunuz şuhur-u selase’nin üçüncü ayıdır. Bu vesile ile Cenab-ı Hakkın rahmet ve bereketinin en yoğun olduğu aydır. Elbette ki biz başta onun mağfiretine ve rahmetine sığınacağız ta ki hayatımızda güçlükle karşıladığımız ne varsa o kolaylaşsın ve biz o rahmetin tecellisinden istifade ederek hayatımızı kolaylaştıralım. Ülkemiz garip bir dönem yaşıyor, milletimiz garip bir imtihan yaşıyor. Alem-i İslam namına bir imtihan yaşıyoruz. Şimdi Gazze ve Filistin’de olanları görüyorsunuz. Sizler bizlere haklarınızı helal edin. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun" dedi.

Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ise, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin elinde bir avuç kalmış bu toprakları korumak için hayatını feda etmiş şehit kardeşlerimizin anneleri, babaları, kardeşlerisiniz ve bu uğurda uzuvlarını kaybetmiş, bedenen ciddi hasar görmüş gazilerimizsiniz. Devlet ve millet olarak sizlere şükran borçluyuz. Çünkü gerçekten uğrunda ölecek kimse yoksa o vatan hiçbir zaman o millete yar olmayacaktır. Bu nedenle hepinize teşekkür ediyorum. Yemeği organize eden vakıf müdürümüz ve arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen iftar programı, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.