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10 Temmuz 2017 17:54

Başkan Vekili Ustaoğlu, mesire alanlarını ve parkları inceledi

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kent merkezindeki mesire alanları ile parkları inceledi.

Başkan Vekili Ustaoğlu, mesire alanlarını ve parkları inceledi

10 Temmuz 2017 17:54


Parkları inceleyen Ustaoğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Güzel, Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan ve Park ve Bahçeler Sorumlusu Selma Taşdemir eşlik etti. Ustaoğlu, parklarda yürütülen çalışmalar hakkında Buhan’dan bilgi aldı. Buhan, parkların kısa sürede yenilerek halkın hizmetine sunulması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.


Mevcut parkların yetersiz olduğunu, yürütülen çalışmaların bir an önce tamamlanması için talimat veren Ustaoğlu, Bitlis’in yaşanılabilir bir kent olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.


Ustaoğlu’nu karşılarında görenler vatandaşlar, belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


Parktaki çocuk, genç ve kadınlarla sohbet ederek çay içen Ustaoğlu, daha sonra buradan ayrıldı.




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