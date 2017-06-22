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22 Haziran 2017 11:21

Belediye başkanlarından Elkatmış’a ziyaret

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne asaleten atanan Bilal Elkatmış’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Belediye başkanlarından Elkatmış’a ziyaret

22 Haziran 2017 11:21


Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy ve Tatvan Belediye Başkanı Aksoy, Bilal Elkatmış’a atandığı yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarete Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş ve Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Burak Turan da eşlik etti.


Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Elkatmış’ın Bitlis’e önemli hizmetler yapacağına inandıklarını ifade ederek, "Hemşehrilerimizi böylesine makamlarda görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu sayede ilimize ve ilçelerimize hizmetlerin daha aktif olacağına inanıyorum. Ayrıca bu minvalde ilçemize gençlik merkezi, futbol sahasının suni çimle kaplanması ve tribünlerin onarımının yapılmasının yanı sıra daha fazla yatırımlar bekliyoruz. Elkatmış’a yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Yeni görevinin kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, Bilal Elkatmış’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.


Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne asaleten atanan Bilal Elkatmış ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bitlis ve ilçelerine elinden geldiğince gereken her türlü desteği vereceklerini söyledi.




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