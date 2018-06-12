Berdan Mardini Bitlis’te konser verdi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile başlatılan Ramazan etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Konserde bir konuşma yapan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, vadideki güzel şehir Bitlis’te konser verdikleri için Mardini’ye teşekkür etti. Vali Ustaoğlu, "Her yeri tarih kokan, adeta açık hava müzesi olan şehrimize hoş geldiniz. Bitlis Belediyesi olarak Ramazan ayını dolu dolu olarak geçirmek istedik. Bu rahmet ayında birlik, kardeşlik ve dayanışma adına bu meydanlar adeta cıvıl cıvıl. Kentimizin tüm mahallelerinde vatandaşlarımız gelmiş. Bu tarihi Gökmeydanı’nı coşturuyorlar. Kentimizi bu akşam ekranlara taşıyan TRT ailesine, bu coşkuyu yaşayan saz üstatlarına, söz üstatlarına ve sanatçılara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar şarkılar eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadılar.

Konsere, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra AK Parti Bitlis Milletvekili Adayı Vahit Kiler, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.