Genç Gazeteciler Yetişiyor projesinin ikinci etabı kapsamında Ahlat ve Tatvan ilçesinde genç gazeteci adaylarına yönelik açılan kurslara toplam 40 kişi katılım gösterdi. Toplam 4 hafta süren kurs kapsamında genç gazeteci adaylarına gazetecilik mesleği ile ilgili teorik ve uygulamalı eğimler verildi. Gazetecilik mesleğine yeni genç gazeteciler kazandırmayı amaçlayan projenin son eğitim haftasında ise “Fotoğrafçılık” eğitimine yer verildi. Teorik eğitim kapsamında fotoğrafçılığın inceliklerini öğrenen kursiyerler daha sonra ise Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilinde hem kursun haber takibini yaptı, hem de eğitimde öğrendiği bilgileri pratiğe dökerek bol bol manzara ve haber fotoğrafı çekimi yaptı. Yoğun ilgi gören ve oldukça verimli geçen Ahlat ve Tatvan’daki “Temel Gazetecilik” kursları son hafta verilen “Fotoğrafçılık” eğitimi ile sona ermiş oldu.

Proje ile ilgili değerlendirme de bulunan BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş, projeyi başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi. Projenin ilk etabı kapsamında Bitlis merkezde genç gazeteci adayları ve engellilere yönelik olmak üzere yaklaşık 75 kişilik 2 ayrı kurs düzenlediklerini belirten Özcan Çiriş, projenin ikinci etabı kapsamında ise Tatvan ve Ahlat ilçesindeki genç Gazeteci adaylarına yönelik kurs açtıklarını bu kurslardan da toplam 40 kursiyerin faydalandığını belirtti. Projenin toplamında BİGACEM üyeleriyle birlikte toplam 165 kişiye “Temel Gazetecilik” ve “Fotoğrafçılık” eğitimi verildiğine vurgu yapan Çiriş, “Hayırlısıyla projemizi sorunsuz bir şekilde tamamladık. Proje ve kurslarımız son derece verimli geçti. Aynı zamanda bu projemiz sayesinde gazetecilik mesleğine yeni genç gazeteciler kazandırmış olduk. Ayrıca hem üyelerimizin kendilerini bu meslekte daha da geliştirmelerini hem de bunun yanı sıra uzun yıllardır edinmiş oldukları mesleki bilgi ve birikimlerini bu eğitimle mesleğe ilk adımı atan yeni meslektaşlarına aktarmalarına imkan sağladık. Genel itibariyle proje ve kurslarımız son derece verimli geçti. İnşallah bundan sonrada bu tür çalışmalarımız devam edecektir. Bu eğitim alarak Gazetecilik mesleğine ilk adımı atan kursiyerlerimizin tanıtım noktasında ilimize büyük katkıları olacağını da inanıyoruz. Bu anlamda projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm kursiyerlerimize gerek yaşamlarında ve gerekse mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.