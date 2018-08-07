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07 Ağustos 2018 16:57

Bitlis-Diyarbakır kara yolunda çalışmalar devam ediyor

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis-Diyarbakır karayolunda devam eden yol genişletme, tünel ve viyadük inşaatlarını inceledi.

Bitlis-Diyarbakır kara yolunda çalışmalar devam ediyor

07 Ağustos 2018 16:57


Müteahhit firmadan konuyla ilgili bilgiler alan Vali Ustaoğlu, Bitlis-Diyarbakır arasında toplamda 47 kilometreyi bulan bölünmüş yolu yerinde inceledi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 12 ayağı olan viyadük çalışmasını da inceleyen Vali Ustaoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Devletin bölge ile alakalı nasıl bir çalışma içinde olduğunu hatırlatan Vali Ustaoğlu, “Güzergah boyunca yol inşaatlar ve geldiğimiz yollar adete şantiyeye dönmüş durumda. Burada 12 ayaktan oluşan bir viyadüğümüz var bu viyadüğümüzün en uzun ayağı ise 54 metredir. Toplamda 900 metreyi bulan bir viyadük çalışmamız bulunuyor. Bölünmüş bir viyadük çalışması, inşallah yıl sonuna kadar hedefimiz Bitlis ile Baykan arasında tünellerimizin bitmiş olmasıdır. Şuan sadece sinyalizasyon tarzı alt yapı çalışmaları yürütülüyor. Duble yol ve duvar çalışmaları şuan son aşamaya gelmiş durumda. Yıl sonuna kadar bu güzergahın tahmini 4 kilometresi hariç diğer tüm kısımlarının faaliyette geçeceğini hedefliyoruz. Yıllardır problem olan iki yıl öncesine kadar ciddi güvenlik sıkıntısı çektiğimiz bu güzergahta gördüğünüz gibi devletimiz arazinin her tarafına hakim. Şu gördüğünüz dağların tepelerine, üst bölge ve kuleleri ile devletimiz burada güven ve huzur içinde vatandaşın bu güzergah ve yolu kullanması için her türlü tedbiri almış durumda. Bu yolumuz bittiği zaman özellikle Diyarbakır’dan bu bölgeye gelecek gerek nakliye, gerekse yolcu ulaşımında kullanılacak olan bu yolun standardı ülkemizin birçok yerinin ulaşım standardının üstünde olduğunu görüyoruz. Bu yıl sonunda kadar bu güzergah çalışması bittiğinde hem güvenlik hemde yoğun kış şartlarını yaşandığı bu bölgede Allahın izni ile hiç bir sıkıntı yaşanmadan vatandaşımız rahatlıkla ulaşım sağlayacaktır” dedi.




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