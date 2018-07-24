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24 Temmuz 2018 16:11

Bitlis tarihi ile ilgili çalışmalar

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden bir heyet, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Bitlis tarihi ile ilgili çalışmalar

24 Temmuz 2018 16:11

Dr. Erdal Necip Yardım’ı ziyaret ettiler.


BETAV ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliğinde, Bitlis’teki tarihi yapılar ve geleneksel Bitlis evlerini incelemek üzere bir araya gelen heyet, Rektör Yardım’ı makamında ziyaret etti. BETAV üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan ekibin amacının Bitlis’teki tarihi yapılar ve geleneksel Bitlis evlerini plan tipoloji, yapım tekniği, malzeme ve strüktür bakımından incelemenin yanı sıra doğal afetlerden zarar gören tarihi eserleri aslına uygun olarak onarmak olduğu ifade edildi.


Gerçekleşen ziyaretten ve yapılması planlanan projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Yardım, ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür ederek, onlarla yakından ilgilendi. Üniversitenin idari ve akademik yapısı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yardım, bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapmayı düşündükleri projeler hakkında konuklarını bilgilendirdi.




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