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24 Şubat 2018 23:08

Bitlis Valisi Ustaoğlu Afrin gazilerini ziyaret etti

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan askerleri evlerinde ziyaret etti.

Bitlis Valisi Ustaoğlu Afrin gazilerini ziyaret etti

24 Şubat 2018 23:08


Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin kentinde başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan Bitlisli askerleri ziyaret etti. İlk olarak Adilcevaz ilçesine giden Vali Ustaoğlu, Piyade Onbaşı Servet Alkan’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazi Alkan’ın ailesi ile görüşen Vali Ustaoğlu, gazi ve şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Bu vatan, bu millet size minnettar" dedi.


Daha sonra Bitlis merkeze gelen Vali Ustaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Serhat Solmaz’ı Kireçtaşı köyündeki evinde ziyaret etti. Ankara’daki tedavisinin ardından memleketi Bitlis’e gelen Gazi Solmaz, mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, "Bir daha olsa bir daha giderim" dedi.


Vali Ustaoğlu ise, "Şehitlerimiz oluyor, gazilerimiz oluyor ama Allah’ın izniyle başaracağız. Allah sizin gibi kahraman Mehmetçiklerimizden razı olsun. Rabbim şifa versin" diye konuştu.




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