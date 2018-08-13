Bitlis’e yazılım şirketleri kazandırma çalışmaları

Bitlis’e her anlamda katkı sunmaya devam eden BEÜ, kente 5 yazılım şirketi kazandırmak amacıyla yönetim kurulu toplantı salonunda ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk olarak hazırlanan projenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinden mezun olanların batıya göç etmeden kendi memleketlerinde iş imkânları bulmak, mezun olan öğrencilerin kendi işlerini kurmaya yönelik destek sağlamak, Anadolu’da yazılım şirketlerinin çoğalmasını sağlamak, batıdaki Ar-Ge şirketlerinin eleman bulma olanaklarını genişletmek, Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenleri ile sanayinin işbirliğini geliştirmek ve bir gelişim modeli oluşturup Anadolu’ya yaymak olarak ifade edildi.

Sabancı Holding ve Vodafone ile yaptığı görüşmelerde, bazı hizmetlerini burada yapacaklarının sözünü aldığını ifade eden Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, “Bitlis için ne gerekiyorsa elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

Yazılım sanayisinin ihtiyaç duyacağı eleman niteliğindeki eksiklikleri belirleyip bir öğrenci kuruluna eğitim vermeyi planlayan proje hakkında değerlendirmede bulunan Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, “Sabancı Holding ve Vodafone ile yaptığım görüşmelerde bazı hizmetlerini burada yapacaklarının sözünü aldım” ifadelerini kullandı.

Eren, iş dünyasıyla ve bankalarla görüşmelerine devam edeceğini ve olumlu sonuçlar alacağına inandığını söyledi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, proje kapsamında üniversite bünyesinde Teknokent ya da Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden şirketler kurma yöntemlerinin araştırılarak sanayi odası ve diğer odaklarla beraber hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. Yardım, bu çalışmaları yaparken de sürdürülebilirliklerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, bilişim sektöründen iş adamları, üniversite akademik personeli ve ilgili alanda yetkin kişiler katıldı.