Bitlisli sporcular Türkiye şampiyonasından 8 madalya ile döndü

Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kick Boks Federasyonu organizesinde yaklaşık 3 bin 900 sporcunun katılımıyla Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirilen TASKK Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonasında, gençler ve büyükler kategorisinde üstün başarı sağlayan Bitlisli sporcular, 8 madalya ile memleketine döndü. Aynı zamanda bu sporculardan 4’ü milli takıma girmeye hak kazandı.

Bitlisli sporcuların elde ettiği başarılarının gurur verici olduğunu ifade eden Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, “Sporcularımız, Türkiye’nin 81 ilinden büyük katılım olduğu şampiyonada üstün başarı elde ederek 8 madalya ile memleketine geri döndü. Aynı zamanda 4 sporcumuz milli takıma girmeyi başardı. Elazığ’da düzenlenen şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kick Boks ve Muay Thai Bölge Başkanı Ömer Uğur ise, 3 Temmuz ile 11 Temmuz 2018 tarihleri arasından Elazığ’da düzenlenen TASKK Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonasına 14 sporcu ile katıldıklarını ve 3 Türkiye şampiyonu, 3 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü elde ettiklerini söyledi. Ömer Uğur, “Şampiyonada, sporcularımızdan Mehmet Yalçın, Abdulselam Kurt ve Cem Közenk Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon olan 3 sporcumuz ile ikinci olan Uğur Kural isimli sporcumuz milli takıma girmeyi başardı. Aynı zamanda birinci olan sporcularımız ileriki dönemlerde yapılacak olan dünya şampiyonasına katılmayı hak kazandı. Tüm sporcularımıza başarılar dilerken, bizlere destek olan herkese sporcularımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.