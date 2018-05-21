Bitlis’te 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, durdurulan lüks bir araçta arama yapıldığı belirtildi. İlk görevine çıkan narkotik dedektör köpeğinin araçta kısmına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, stepne içerisine zulalanmış ve piyasa değeri yaklaşık 220 bin TL olan toplam 11 bin 49 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak veya nakletmek’ suçundan gözaltına alınırken, adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Bitlis’te ilk kez bu kadar çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.