Bitlis’te bayramlaşma töreni

İlk olarak öğretmenevinde, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, kurum amirleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ustaoğlu, vatandaşların bayramını kutladı. Törende Kurban Bayramı’nın tüm Müslümanların birlik, kardeşlik ve huzur içinde kutlamaya çalışıldığı güzel günler olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, "Ülkemizin selameti, geleceği ve en önemlisi de birlik, kardeşlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bayramların ayrı bir yeri var. Bu gün ülkemizde çok huzurlu bir iklim yaşanıyor. Büyük acı ve sıkıntılar çeken bu coğrafyamız, şuan en huzurlu günlerini yaşıyor. Bayramda gece gündüz demeden 24 saat boyunca görevi başında yüzlerce güvenlik görevlimiz var. Şuan arazide ülkemizin birliği ve huzuru için görevi başındalar. Vatani görev, aynı zamanda kutsal bir görevdir. Görevi başında olan tüm kardeşlerimizin bu vesile ile bayramını bir kez daha kutluyor, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından önce Polis Özel Harekat Şubesine giderek polislerin bayramını kutlayan Vali Ustaoğlu, ardından İl Jandarma Komutanlığına geçti. Burada askerle bir araya gelen Vali Ustaoğlu, "Birik dayanışma ve kardeşliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde siz kahramanlarımızın yanında olmak bizim için önemli. Sizler gece gündüz demeden bu mübarek günde bile yaptığınız bu görevle memleketin huzuruna ve güvenine çok büyük katkı sunuyorsunuz. Burası Peygamber ocağı ve bu kutsal ocakta sizler de ailelerinizin bizlere emaneti olarak bulunuyorsunuz. Bu anlamda sizin ve tüm ailelerinizin bayramını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Bitlis-Diyarbakır karayolunda yol uygulaması yapan polisleri de ziyaret edip bayramlarını kutlayan Ustaoğlu, "Burası kentin girişi. Sizlere çok büyük görevler düşüyor. Hainler hiç boş durmuyorlar. Bizim boşluğumuzu gözetlerler. Ama biz her daim görevimizin başındayız. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.