Bitlis’te bin 500 aileye Ramazan kumanyası

Yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri bu yılda unutmayan Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH), yaptığı yardımlarla bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Hayırseverlerin bağışlarıyla bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap olan Bitlis İHH, bu kapsamda il merkezi ve ilçelerdeki yetim aileler başta olmak üzere bin 500 ailenin Ramazan gıda kumanyasını evlerine kadar ulaştırdı.

Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, yetim ve ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan Ramazan kumanyalarının bu yılki dağıtımlarının da sorunsuz bir şekilde tamamladığını söyledi. Hayırseverlerin destekleri sayesinde bu yılda yetim ve ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların ulaştırıldığını kaydeden Taşcan, katkı sunan herkese teşekkürlerini ileterek, “Bitlis İHH olarak bu yılki Ramazan ayında ilk etapta Bitlis merkez ve ilçelerindeki yetim aileler başta olmak üzere toplam bin 500 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kumanyası, toplam 500 yetim çocuğumuza ise tamamen onlara özel olarak hazırlanmış olan Ramazan çocuk paketi dağıttık. Ramazan kumanyaları gönüllü arkadaşlarımız tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıldı. Yine bunun yanında yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ilçelerimizde düzenlediğimiz iftar programlarımız ve yetim giydirme faaliyetlerimiz oluyor. Yapılan tüm bu yardım ve hayır çalışmalarının tamamı hayırseverlerimiz ve duyarlı vatandaşlarımızın destek ve dualarıyla gerçekleşiyor. İnşallah bizler bir yandan bunları gerçekleştirirken diğer yandan ise hayırseverlerin desteklerini alarak daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.