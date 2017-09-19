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19 Eylül 2017 15:16

Bitlis’te ‘Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim’ uygulaması

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, il genelinde “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-4’ü gerçekleştirdi.

Bitlis’te ‘Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim’ uygulaması

19 Eylül 2017 15:16


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ülke genelinde vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmeleri için 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başladığı ilk günde Bitlis il genelinde ‘Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-4’ kapsamında 30 internet salonu, 6 oyun salonu, 1 iddia bayii, 21 kahvehane, 11 park-bahçe-büfelerde uygulama yapıldığı belirtildi. Uygulamada; 333 şahıs ve 59 araç sorgulanması neticesinde 5 şahsın yoklama kaçağı, 4 şahıs hakkında adli, 1 şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 34. Maddesi gereğince araç muayenesini yaptırmamaktan 95 Türk Lirası idari işlem uygulanırken, 131 gram esrar maddesi ve 1.13 gram bonzai ele geçirildi.




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