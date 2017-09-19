Bitlis’te ‘Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim’ uygulaması

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ülke genelinde vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmeleri için 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başladığı ilk günde Bitlis il genelinde ‘Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-4’ kapsamında 30 internet salonu, 6 oyun salonu, 1 iddia bayii, 21 kahvehane, 11 park-bahçe-büfelerde uygulama yapıldığı belirtildi. Uygulamada; 333 şahıs ve 59 araç sorgulanması neticesinde 5 şahsın yoklama kaçağı, 4 şahıs hakkında adli, 1 şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 34. Maddesi gereğince araç muayenesini yaptırmamaktan 95 Türk Lirası idari işlem uygulanırken, 131 gram esrar maddesi ve 1.13 gram bonzai ele geçirildi.