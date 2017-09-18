Bitlis’te kaldırım işgali

Zabıta Müdürü Nazım Özdemir, yaptıkları denetimlerde fotoğraflı çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydederek, şehir içinde düzensizliği alışkanlık haline getiren esnafların uyarıldığını söyledi. Özdemir, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü olarak şehrimizin genelinde 3 ekip olarak işgal ve ruhsatlarla ilgili genel kontrol yapılmış olup, yapılan denetimlerde iş yeri sahipleri uyarılmış, uyarıları dikkate almayan esnaflarımıza cezai işlem uygulanmıştır. Denetimlerimizin devam edeceği, uyarı ve ikazlarımıza uymayan esnaflarımıza cezai işlem yapılacağından, esnaflarımızın uyarılarımızı dikkate almalarını önemle rica ediyoruz’ dedi.