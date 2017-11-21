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21 Kasım 2017 11:15

Bitlis’te ‘karla mücadele’ toplantısı

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle karla mücadele toplantısı gerçekleştirdi.

Bitlis’te ‘karla mücadele’ toplantısı

21 Kasım 2017 11:15


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ustaoğlu’nun yanı sıra ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, “İlimiz yoğun bir kar sezonuna girecek. İnşallah hiçbir sıkıntı yaşamadan bu sezonu atlatmak istiyoruz. Bir taraftan karla mücadele çalışmalarımız sürerken bir taraftan da terörle mücadele çalışmalarımız kararlılıkla sürecek. Ayrıca 100 bine yakın öğrencimizin eğitimi münasebetiyle yaşanabilecek bir takım sıkıntıların minimuma düşürülmesi noktasında bir takım tedbirlerimiz olacak. Her şeyden önemlisi can güvenliği noktasında sağlıkla ilgili yaşanan sıkıntılara seri koordinasyon ve işbirliği ile herhangi bir zayiat olmadan problemlerin aşılması ve halledilmesi noktasında iyi bir koordinasyon oluşturmamız gerekecek” dedi.


Karla mücadeleye hazırlıklı olduklarını kaydeden Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:


“İlimizin avantajı karla mücadeleye hazırlıklı bir iliz. Türkiye’de kar yağışının en yoğun yaşandığı il olması münasebetiyle bu konuda panik yapacak, krize girecek herhangi bir durum olmaması gerekir diye düşünüyorum. Sadece süreci sağlıklı yürütebilmek için herkesin kimle muhatap olacağı, kimin ne yapması gerektiği net bir şekilde belli olursa, bu süreç sağlıklı şekilde yürüyecektir. Bu işin koordinesinde vali yardımcısının başkanlığında bir kriz ekibi oluşturulacak” şeklinde konuştu.


Vali Ustaoğlu, ayrıca köy yollarının açılması için sağlık problemlerinin öne sürülerek asılsız ihbarlarda bulunan şahıslar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.




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