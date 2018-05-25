Bitlis’te ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ etkinliği düzenlendi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2014 yılından itibaren ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ adı altında İlköğretim öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tabiatla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla kamp etkinlikleri düzenleniyor. Bu kapsamda, Bitlis İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlkokulundan toplam 32 öğrenci katıldı. İl Müdürlüğüne gelen çocuklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak’ı ziyaret ettiler. Lider çocuklarla sohbet eden Fatih Asak, “Bugün güzel yerler gezerek güzel şeyler öğreneceksiniz, size sürprizlerimiz var. İnşallah kamp sizler için eğlenceli ve faydalı olacaktır. Bizler burada Babanızın annenizin köyde uğraştığı tarım ve hayvancılık konularına onlara destek olmak, çalışmalarında verimlerini arttırmak için çalışıyoruz. Yarın bir gün sizlerde buralarda çalışmak isterseniz Üniversitelerin Ziraat, Gıda ve Veteriner Fakültelerine gitmeniz gerekiyor, buraları şimdiden araştırmanızda fayda var. Kampa katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Asak, daha sonra çocuklara çanta, şapka ve tişört hediye etti.

Kamp kapsamında ilk olarak Bitlis’in Ahlat ilçesinde ki Adabağ Çiftliğine götürülen lider çocuklara tarım ve hayvancılık hakkında bilgi verildi. Ardından fasulye eleme ve paketleme tesisini gezen çocuklara bakliyatların tarladan sofraya geliş aşamaları hakkında detaylı bilgi verildi. Ardından Ahlat Gıda, Tarım ve İlçe Hayvancılık Müdürlüğündeki serada gül yetiştiriciliği hakkında bilgi aktarılırken, Ahlat müzesi ve Abdurrahman Gazi Türbesi gezdirildi.

Kampa katıldıkları için çok mutlu olduklarını, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve yeni bilgiler edindiklerini ifade eden öğrenciler kendilerine rehberlik eden İl Müdürlüğü personellerine teşekkür ederek etkinliğin devam etmesi temennisinde bulundular. Kamp etkinlikleri kampa katılan öğrencilere katılım belgesi verilmesinin ardından sona erdi.