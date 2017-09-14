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14 Eylül 2017 15:36

Bitlis’te otobüs durakları temizlendi

Bitlis Belediye tarafından geçtiğimiz kış aylarında kurulan klimalı duraklar temizleniyor.

Bitlis’te otobüs durakları temizlendi

14 Eylül 2017 15:36


Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Halkımıza temiz ve sağlıklı bir ortamda toplu ulaşım hizmeti sunmak için çabalıyoruz. Şehir merkezindeki otobüs durakları belirli periyotlarda temizleniyor. Kent genelinde temizlik çalışmalarımız da aralıksız sürüyor. Bu doğrultuda klimalı otobüs duraklarını deterjanlı su ile yıkadık” denildi.


Ana ve ara caddelerde hummalı bir şekilde temizlik çalışmasına başlayan belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda bulunan çöpleri de temizleyerek sonbahar çalışması yürütüyor.




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