Bitlis’te terör operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi Tokaçlı köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgünü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek; sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 10. Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularınca 23 Kasım 2017 günü 09.00-16.00 saatleri arasında Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-3 Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında, 23 Kasım 2017 günü saat 09.15 sıralarında icra edilen arama faaliyetinde tespit edilen sığınak/depolar içerisinde 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet büyük boş tüp, 2 adet küçük boş tüp, 100 metre kablo, 3 kilogram 12’lik çivi, 3 adet plastik mavi bidon malzemesi ile çeşitli miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.