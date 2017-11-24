Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 15:36

Bitlis’te terör operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Bitlis’te terör operasyonu

24 Kasım 2017 15:36


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi Tokaçlı köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgünü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek; sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 10. Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularınca 23 Kasım 2017 günü 09.00-16.00 saatleri arasında Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-3 Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında, 23 Kasım 2017 günü saat 09.15 sıralarında icra edilen arama faaliyetinde tespit edilen sığınak/depolar içerisinde 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet büyük boş tüp, 2 adet küçük boş tüp, 100 metre kablo, 3 kilogram 12’lik çivi, 3 adet plastik mavi bidon malzemesi ile çeşitli miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
0
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    0°C
  • Pazar
    Sisli
    2°C
  • Pazartesi
    Sisli
    2°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç