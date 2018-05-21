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21 Mayıs 2018 12:52

Bitlis’te yüzlerce kişi iftar çadırında buluşuyor

Bitlis Belediye Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş bir araya gelerek iftarını açıyor.

Bitlis’te yüzlerce kişi iftar çadırında buluşuyor

21 Mayıs 2018 12:52


Ramazan ayı boyunca her gün bin 500 kişiye iftar yemeği veren Bitlis Belediyesi, ayrıca Ramazan boyunca konserden tiyatroya birçok etkinlik düzenleyerek Bitlislilere Ramazanın coşkusunu yaşatacak. Bitlis Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşları birçok etkinlikle buluşturarak, güzel vakit geçirmeleri için özverili bir şekilde çalışıyor.


Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu ifade eden Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, “Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve sosyal yardımlaşmanın en yoğun olduğu kutsal aylardan bir tanesidir. Ramazan ayı; küskünlüklerin ve dargınlıkların sona ermesi gereken en hayırlı aydır. Bu bağlamda Ramazan ayı süresince iftar sofralarımızda vatandaşlarımız ile buluşacağız. Tüm halkımızın Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyor, kurulan iftar sofralarımıza vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.




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