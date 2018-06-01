Bitlis’teki STK’lardan “Mavi Marmara” açıklaması

STK’lar tarafından ortak yapılan basın açıklaması ile hem saldırı bir kez daha kınandı hem de Filistin’de halen devam eden insanlık dışı saldırılara dikkat çekildi. Bitlis ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 11 STK’nın katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Muzaffer Taşcan, Mavi Marmara baskınının üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlattı. Taşcan, “İsrail’in uluslararası sularda Gazze Özgürlük Filosu’na düzenlediği saldırının üzerinden 8 yıl geçti. 10 insani yardım gönüllüsünün hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence gördüğü, gasp edildiği Mavi Marmara saldırısının 8b yıldönümündeyiz. Yaklaşık 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan anlaşmalara rağmen Filistin’e, Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır” dedi.

Filistin’in mücadelesi sürecinde her geçen gün Siyonist İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Taşcan, “Bölgede havadan ve karadan uygulanan ambargo bugünlerde artık denizden de dikenli tellerle uygulanmaya başlandı. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail’e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir. Tüm ağır bedellere rağmen Filistinliler, davalarından asla vazgeçmiyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını herkesin gözü önünde şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle son bir ayda 100’ü aşkın kişi şehit edildi, 10 binin üzerinde kişi de yaralandı. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail Devleti ve ABD, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam’ındır ve Kudüs bizimdir! Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin (sas) Miraç’a yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır” diye konuştu.