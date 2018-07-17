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17 Temmuz 2018 15:26

Bitlis’teki yaz spor okulları 25 branşta devam ediyor

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okullarında 25 branşta kayıtlar devam ediyor.

Bitlis’teki yaz spor okulları 25 branşta devam ediyor

17 Temmuz 2018 15:26


Bitlis merkez ve 6 ilçesinde açılan yaz spor okullarından 7 bin’e yakın çocuk faydalanırken, kayıtların devam ettiği bildirildi. İl ve ilçe müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde çocukların ilgi duydukları spor dallarında deneyimli branş antrenörleri nezaretinde çocuklar ücretsiz olarak istedikleri spor dalları ile tanışıyorlar. Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İl spor merkezlerimizde almış oldukları eğitimler sonrasında çocuklarımızın antrenmanlara katılımı sağlanarak onlara sporcu olma yolu açmaktayız. İlimizi ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etme bakımından spor merkezleri onlar için önemli bir fırsat olmaktadır. Sporun bir yaşam kültürü olarak benimsemeleri yegane amacımızdır. Yılın 12 ayı antrenörlerimiz nezaretinde altyapıya yönelik çalışmalarımız kayıtlarımız devam ediyor. Ailelere de çocuklarını tesislerimize getirmek kalıyor” diye konuştu.




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