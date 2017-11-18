Bölge Gazetecilerinin sorunları Bitlis’te masaya yatırıldı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) ev sahipliğinde Tatvan’daki özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Doğu Anadolu Bölgesindeki gazetecilerin sorun ve sıkıntıları masaya yatırılarak, belirlenen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Yaklaşık 3 saat süren toplantı neticesinde gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapılırken, belirlenen sorun ve sıkıntıların çözümü için de gerekli girişimlerin ivedilikle başlatılması hususunda fikir birliğine varıldı. Düzenlenen toplantıda bir değerlendirme konuşması yapan Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, gerçekleştirilen toplantının önemine vurgu yaparak, toplantıya ev sahipliği yapan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkürlerini iletti. Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu’nun çalışmaları ile ilgili bilgi vererek, toplantıya katılımlarından ötürü bölge illerinin cemiyet başkanları ve temsilcilerine teşekkürlerini ileten Özsoy, “Erzurum dışındaki ilk toplantımızı bu gün Bitlis’te yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Amacımız bölgesel birlikteliği sağlayarak, bölgesel iller arası işbirliğini geliştirmektir. Bunun için çalışıyor ve gayret sarf ediyoruz. Mesleki sorunların çözümünde etkili olmak istiyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda da gün bir toplantı da Bitlis’te gerçekleştirerek, bölge gazetecilerinin ve gazetecilerinin sorun ve sıkıntılarını masaya yatırdık. Belirlemiş olduğumuz sorun ve sıkıntılarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Burada belirlediğimiz sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında almış olduğumuz kararlar ve belirlediğimiz yol haritası kapsamında girişimlerinde bulunacağız. İnşallah bizler bu şekilde birlik olur ve tek çatı altında toplanırsak çözmeyeceğimiz ve üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun ve sıkıntının olmayacağını düşünüyorum. Bu vesile uzak yollardan Bitlis’e kadar gelerek toplantımıza iştirak eden tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca bizleri Bitlis’te en iyi şekilde ağırlayıp misafir eden ve bizlere ev sahipliği yapan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş ve ekibine de misafirperverliklerinden dolayı tüm arkadaşlarımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş ise bölge gazetecilerini Bitlis’te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplantının bölgesel birlikteliğin sağlanmasına büyük katkı sunacağını ifade etti. BİGACEM olarak Bitlis’te mesleki sorunların çözümü noktasında etkili olmaya çalıştıklarını kaydeden Çiriş, “BİGACEM olarak bizler Bitlis’te meslektaşlarımızın her zaman yanındayız. Meslektaşlarımızın en ufak bir sorun ve sıkıntısında çözüm yolları aramak adına tüm arkadaşlarımızla birlikte harekat ediyoruz. Bunun yanında yine mesleğimizin önemine binaen yeni gazeteciler yetiştirmek adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu kapsamda da SODES projemiz aracılığıyla ilimizde bu alanda eğitimler ve kurslar vereceğiz. Bizler bu alanlarda birçok önemli çalışmaları yürütürken bu günde ilimizde bir birinden değerli misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplantı vesileyle ilimizde ağırladığımız misafirlerimize hem ilimizi tanıtma, hem de önemli bir organizasyona ev sahipliği yapma fırsatı bulduk. Bu vesile ile ilimize gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyor ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından toplantı anısına bölge gazetecilerine hediyeler takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Feridun Fazıl Özsoy başkanlığında düzenlenen toplantıya, Ağrı, Ardahan, Kars, Muş, Erzurum, Van, Iğdır, Elazığ, Bitlis ve Malatya illerinden gazeteciler cemiyeti başkanı ve temsilcileri katıldı.