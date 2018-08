Bu bayram kazalara çocuklar engel olacak

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi vererek kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye etti.

‘Kırmızı Düdük’ projesi hakkında gazetecilere bilgiler veren Ustaoğlu, “Çocuklarımızla birlikte bu bayramda kazaların önüne geçeceğiz. Çocuklarımızla birlikte İçişleri Bakanlığının başlattığı ‘Kırmızı Düdük’ projesini başlatıyoruz. Özellikle bayramlar her türlü sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı günlerimizdir. Ama maalesef ülkemizde her yıl bayramlarda yaşanan kazalar bizim bu sevinci hüzne ve acıya değiştiriyor. Her bayram olduğu gibi bakanlığımız bu bayram da yine tüm tedbirlerini almış durumdadır. İlimizin farklı uygulama noktalarında trafik ekiplerimiz uygulama yapıyor. Bizde bugün burada geçen sürücüleri çocuklarlar birlikte hem denetleyeceğiz hem de bayramlarını kutlayacağız. Anneler babalar üzerinde en güzel uyarı, çocuklar üzerinden yapılandır. En etkili uyarı da yavrularımızın yaptığı uyarıdır. Bakanlığın başlattığı ‘kırmızı düdük’ uygulaması ile burada anne ve babaları ile yolculuk yapan çocukların adeta onların birer fahri müfettişi gibi araçların içinde anne ve babalarını uyarmalarını istiyoruz. Anne ve babaların yaptığı yanlış kurallarda, çocuklar onları düdükle uyaracaklar”diye konuştu.