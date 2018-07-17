Başbakanlık Afet ve Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla 81 ili dolaşan deprem simülasyon tırı, Bitlis ve ilçelerinde vatandaşlara deprem bilincini aşılıyor. Ulu Camii önüne gelen ve vatandaşlara uygulamalı olarak deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı tırda incelemelerde bulunan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye’de deprem gerçeğinin başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara anlatılması gerektiğini söyledi. Vali Ustaoğlu, vatandaşlara uygulamalı olarak yapılan deprem simülasyonunu bir süre izleyerek yetkiliklerden bilgi aldı.

Ustaoğlu, Bitlis ve ilçelerinde 3 gün boyunca kalacak olan deprem simülasyon tırı hakkında yaptığı açıklamasında, “AFAD ve başkanlığımızın yapmış olduğu bir program çerçevesinde bugün deprem simülasyon tırını ve ekibini misafir ettik. Gençlerimize, çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza bir deprem farkındalığı oluşturma adına bu simülasyonda önce bir ön bilgilendirme yapılıyor. Ondan sonra da ortalama 6,5 şiddetinde yaşanan bir depremin simülasyonu canlandırılıyor. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın bir deprem anında nasıl hareket etmesi gerektiği de burada pratikte gösterilmiş oluyor” dedi.

Vali Ustaoğlu, Türkiye’nin bir deprem kuşağı üzerinde yer aldığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemiz afet riski yüksek olan bir coğrafyadadır. Burada hepimizin duyarlı olması, özellikle yaşanan doğal afetlerde çok canımızı acıtan, bizleri derinden üzen can kayıplarını yaşadığımız malumdur. Geriye dönüp baktığımızda; gerek 17 Ağustos olsun, 12 Kasım olsun, en yakın yaşanan depremlerden biri yakınımızda bulunan Van depremi oldu. Maalesef o kayıpların birçoğunda bilinçlendirme eksikliğinden, eğitim eksikliğinden kaynaklanan birtakım can kayıplarının olduğunu görüyoruz. Bu anlamda gençlerimiz, çocuklarımız adına yapılan bu faaliyetleri önemsiyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.”

Tır, Bitlis ziyaretinin ardından 2 gün boyunca Tatvan ilçesinde deprem simülasyon eğitimleri vererek, Hakkari ve Bingöl illerine geçecek.