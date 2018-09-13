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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bitlis'te

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis’e geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.


Muş'tan karayolu ile Bitlis'e gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk olarak Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti. BEÜ Konferans Salonunda din görevlileri buluşmasından önce Rektör Yardım'ı makamında ziyaret eden Erbaş, gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Erbaş, “Üniversitelerimiz illerimizin bilim yuvalarıdır. Yarın Bitlis'te Türkiye güzel ezan okuma yarışmasının finali olacak o nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu programa katılmak için Bitlis'e geldik. Bir yere gidince ilk ziyaretlerim üniversiteler oluyor. Burada olmakta dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmemek olmaz. Kampüsün güzel olduğunu gördük. Güzel talebeler yetiştirmeyi her alanda üniversiteyi bölgemizin gelişmesine katkı sağlamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Özellikle bölgenin ihtiyacına yönelik fakülteler ve yüksekokulların gelişmesi bölge insanının gençlerin bu ihtiyaca göre yetiştirilmesi önem arz ediyor. Sizde bunun önemle yapıyorsunuz” diye konuştu.


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise “Başkanımızı üniversitemizde görmekten onur duyuyoruz. Bizim fakültelerimizden biri de İslami İlimler Fakültesidir. Bitlis'in tarihine baktığınızda ilmi şahsiyetlerle dolu bir kent. Biz de bunu geliştirmeye çalışıyoruz. 3. sınıfa geldik daha mezun veremedik” dedi.

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