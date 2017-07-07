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07 Temmuz 2017 17:02

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yakışır’dan Başkan Gürsoy’a ziyaret

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy’u makamında ziyaret etti.

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yakışır’dan Başkan Gürsoy’a ziyaret

07 Temmuz 2017 17:02


Belediye Başkanı Necati Gürsoy, imamların topluma yön vermede önemli görevler üstlendiklerini ifadede ederek, "Adilcevaz Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ancak kendi öz kaynaklarımız çok kısıtlı durumdadır. Daha iyi hizmet verebilmek için halkımızdan su, emlak ve vergi borçlarını zamanında ödemelerini istiyoruz. İmam arkadaşlarımızdan özellikle camilerde vaaz verirken, kaçak su kullanımı ve kul hakkı konularında halkımızı bilgilendirmeleri büyük önem arz etmektedir. Diyanet çalışanları, imamlar ve öğretmenlerimiz toplumun eğitilmesinde ve onların yönlendirilmesinde çok önemli görevler icra etmekteler. Bu konuda kendilerine çok önemli görevler düşmektedir. Buraya kadar gelip bizleri ziyaret etmenizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı Necati Gürsoy, daha sonra misafirlerine ceviz reçeli, bal ve kara dut reçelinden oluşan hediye paketleri takdim etti.


Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır’a Memur-Sen Bitlis il temsilcisi Cabir Durak, Diyanet Sen İl Başkanı Behzat Durak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ve imamlar da eşlik etti.




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