Engelli çocukların doğum günleri kutlandı

Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nagihan Alibeyoğlu’nun girişimiyle, ilçe merkez, belde ve köylerde yaşayan 5 ile 18 yaş arası 35 engelli çocuk ve ailelerine yönelik yapılan programda bir araya gelindi.

Engellilerle sohbet ederek, sorunlarını dinleyen ve ihtiyaçları konusunda bilgi alan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nagihan Alibeyoğlu, bu tür birlikteliklerin engelliler için önemli bir sosyal etkiye sahip olduğunu ve engellilerin kendilerinin unutulmadığını hissettirmek adına ve gönül bağı oluşturmasına vesile olduğunu söyledi. Alibeyoğlu, "Bugün engelli çocuklarımızla bir arada olmak istedik. Unutulmamalıdır ki; engelli bireyin yaşadığı sorunlar sadece kendisinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bu sorunlar karşısında herkesin duyarlı olması gerekiyor. Engelli çocuk ve aileleriyle ile birlikte vakit geçirmenin, onların yanlarında olduklarını hissettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her fırsatta engellilerimiz ile bir araya gelmek hem bizi hem de engelli vatandaşlarımızı memnun ediyor. Biz her zaman kendilerinin yanındayız. Bunu kesinlikle unutmasınlar"dedi.

Böyle bir programın kendilerini memnun ettiğini dile getiren engelli çocukların aileleri ise, “Güroymak’ta böyle etkinliklikler kaymakamımız ilçemize geldiği günden beri yapılıyor. Bizleri unutmadıkları için kaymakamımıza ve eşine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok mutlu etti ve engellilere verdiği değeri gösterdi. Sorunlarımızla yakından ilgilenerek en kısa zamanda çözüme kavuşturuyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diyerek yaşadıkları memnuniyeti dile getirdiler.

Düzenlenen yemek programı sonrası çocuklara palyaço, Hacivat ve Karagöz gösterisi yapıldı. Daha sonra temsili olarak 35 engelli çocuklar için toplu doğum günü kutlaması yapıldı. Engelli çocuklar tarafından doğum günü pastası kesildi. Program sonunda engelli çocuklar ve ailelerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nagihan Alibeyoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çalışanları, Aile Destek Merkezi usta öğreticileri, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.