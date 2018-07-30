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30 Temmuz 2018 16:39

Günkırı beldesinde yol çalışması

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belde Belediyesi, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Günkırı beldesinde yol çalışması

30 Temmuz 2018 16:39


Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam eden Günkırı Belediyesi, bir yandan beldenin en büyük mezarlıklarından biri olan Pavburnu Mezarlığı’nın yerleşim alanı içerisinde kalan yola kilitli parke taşı döşerken, diğer yandan da genişletme çalışmalarının yapıldığı yollara alt temel dolgu çalışması yaptırdı. Vatandaşlardan gelen talebi yerine getirmeyi bir görev olarak bildiğini ifade eden Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, AK belediyeciliğin gereği olarak, beldenin her köşesini hizmetle buluşturacağını söyledi


Devam eden çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Çetinsoy, “Göreve geldiğimizden bu yana birçok mahallede başlattığımız ve yaklaşık 160 bin metre kare kilitli parke taşı döşediğimiz mahalle yollarımız yepyeni bir çehre kazandı. Ayrıca bu çalışmamızın yanı sıra yerleşim alanımızın biraz dışında kalan ve kilitli parke taşı döşediğimiz bazı yollarımıza da alt temel dolgu çalışması yaptırarak, bu yollarımızı bir nebze de olsa ulaşıma uygun bir duruma getirdik” dedi.




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