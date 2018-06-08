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08 Haziran 2018 13:36

Güroymak’ta karne heyecanı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesinden dolayı 14 bin 500 öğrenci karne aldı.

Güroymak’ta karne heyecanı

08 Haziran 2018 13:36


Güroymak Fatih İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, öğrencileri tek tek davet ederek karnelerini verdi. Burada öğrencilerle önce sohbet etti. Öğrencilere çeşitli sorular sorarak bir süre nasihatte bulunan Alibeyoğlu, karne alan öğrencilerin velileri ile beraber hatıra fotoğrafı çekti. Daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkanı Ufuk Özen Alibeyoğlu, eşi Nagihan Alibeyoğlu ile birlikte Güroymak Anaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı. Karne dağıtım törenine Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, eşi Nagihan Alibeyoğlu , Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kurum müdürleri ve velilerin katılımıyla yapıldı.




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