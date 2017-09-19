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19 Eylül 2017 14:00

Güroymak’ta uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları ve kullandıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Güroymak’ta uyuşturucu operasyonu

19 Eylül 2017 14:00


Güroymak Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya; Y.İ., Y.S., K.Ç. ve F.S. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurmaktan suçüstü yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden Y.İ. isimli şahsın üzerinde okul kitap kağıtlarına sarılı vaziyette daralı ağırlığı 104 gram gelen içime hazır vaziyette 50 adet ve yine aynı kitap kağıdı içerisinde satışa hazır daralı ağırlığı toplam 22 gram gelen esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen 2 adet 20 TL, 22 adet 10 TL ve 1 adet 5 TL olmak üzere toplam 265 TL para ele geçirildi. Y.İ. isimli şahıs, işlemlerin ardından çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak Bitlis Kapalı Cezaevine teslim edildi.




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