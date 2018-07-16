Anma programı öğle saatlerinde Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu ve beraberindeki heyetin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Gayda Mezarlığı’ndaki Şehitliği ziyaret ederek dualar okumalarıyla başladı. Akşam saatlerinde Cumhuriyet İlkokulunda devam eden anma programına Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Şehit ve Gazi aileleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterisi sergilendikten sonra ilahiler söylenip dualar okunarak program son buldu.