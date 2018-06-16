Hizan’da bayramlaşma töreni

Öğretmenevinde vatandaşların yoğun katılım sağladığı bayramlaşma töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamitoğlu, “Milletçe bize sevgimizi, birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı en güçlü şekilde ortaya koyma fırsatı veren bir Ramazan Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar; milletimizin manevi değerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı müstesna zamanlardır. Milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için büyük fedakarlıklarda bulunmuş şehit ailelerimizi ve gazilerimizi böylesine anlamlı günler başta olmak üzere her zaman hatırlamak, acılarını paylaşmak, ayrıca hasta, engelli ve muhtaç olanlara yardım ederek ziyarette bulunmak hepimizin en önemli görevidir. Bu vesile ile tüm Hizanlı vatandaşlarımın, ilçemizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın, 15 Temmuz başta olmak üzere şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin ailelerinin ve bütün gazilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Programın ardından Kaymakam Hamitoğlu ve beraberindekiler, önce İlçe Emniyet Amirliğini ardından da İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek polis ve askerlerle bayramlaştı.