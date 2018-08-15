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15 Ağustos 2018 09:18

Hizan’da okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ’’okuma-yazma’’ seferberliği, Bitlis’in Hizan ilçesinde de aralıksız devam ediyor.

Hizan’da okuma yazma seferberliği

15 Ağustos 2018 09:18


Hizan Halk Eğitim Merkezinde, okuma yazmayı arttırmak için kurslar açılıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, seferberlik kapsamında yüzlerce vatandaşın okullardaki okuma yazma kurslarına başvurduğunu söyledi. Okuma yazma bilmeyen vatandaşların tümüne ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Özdemir, "Hizan ve köylerinde TÜİK verilerine göre okuma yazma bilmeyen 3 bin 351 vatandaşımız mevcut. Müdürlük olarak şu ana kadar 127 kursta 209 erkek, bin 203 kadın olmak üzere toplam bin 412 kursiyere ulaşmış bulunmaktayız. Kurslarımız halen devam etmektedir" dedi.




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