Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 14:33

Hizan’daki yetim çocuklara bayramlık kıyafet

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Bitlis’in Hizan ilçesindeki 300 yetim çocuğa bayramlık elbise yardımı yapıldı.

Hizan’daki yetim çocuklara bayramlık kıyafet

12 Haziran 2018 14:33


İHH Hizan İlçe Temsilcisi Murat Yaşar, “Bitlis İHH olarak 2013 yılında Tatvan merkezde kurulmuş olup Bitlis ili ve ilçelerinde hizmet veriyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle Hizan’da yetim ve mağdur çocukları giydirme ve beraber iftar açma programı için buradayız. Hizan’da bu akşamki iftar programında yetim ve fakir ailelerle birlikte iftar açacağız inşallah. Hizan’da şu anda ulaşabildiğimiz 150 aile bizim için birer emanet. Bu aileleri sadece yetim haftasında değil yılın 365 günü onlar için gereken her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Yetimler için gerek sosyal gerekse kültürel alanda ihtiyaç duyulan her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şunu unutmayalım ki ‘Yetim Gülerse, Dünya Güler’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç