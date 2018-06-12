Hizan’daki yetim çocuklara bayramlık kıyafet

İHH Hizan İlçe Temsilcisi Murat Yaşar, “Bitlis İHH olarak 2013 yılında Tatvan merkezde kurulmuş olup Bitlis ili ve ilçelerinde hizmet veriyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle Hizan’da yetim ve mağdur çocukları giydirme ve beraber iftar açma programı için buradayız. Hizan’da bu akşamki iftar programında yetim ve fakir ailelerle birlikte iftar açacağız inşallah. Hizan’da şu anda ulaşabildiğimiz 150 aile bizim için birer emanet. Bu aileleri sadece yetim haftasında değil yılın 365 günü onlar için gereken her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Yetimler için gerek sosyal gerekse kültürel alanda ihtiyaç duyulan her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şunu unutmayalım ki ‘Yetim Gülerse, Dünya Güler’ dedi.