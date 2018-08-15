İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Ahlat’ta

yıldönümü kutlamalarının bu yıl Bitlis’in Ahlat ilçesinden başlayacak olması nedeniyle ilçede incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilçeye helikopterle geldi. İnce’yi Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban karşıladı. Ahlat ilçesinde önce Tarihi Selçuklu Mezarlığında gezi ve incelemelerde bulunan İnce daha sonra 1071 kutlamalarının yapılacağı Çarho etkinlik alanına gitti.

İnce, etkinlik alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına bir değerlendirme yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, "Burada Harun Karacan Başkanımız, Valimiz, belediye başkanımız, Milli Parklar Genel Müdürümüz, kaymakamımız ve ilçe başkanımız ve diğer yetkili arkadaşlarımızla Ahlat ilçemizdeyiz. Malumlarınız olduğu üzere 26 Ağustos Malazgirt Fethi’nin kutlu yıldönümünü hep birlikte Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kutlayacağız. Orada tüm Anadolu’dan gelen Anadolu’nun ilk Müslüman İslam topraklarına ayak basılan yer olan Malazgirt’te ve Ahlat’ta çeşitli törenler yapacağız. Bu törenlerin hazırlık çalışmalarını yapmak üzere bu heyetle bugün buradayız. Kubbet-ül İslam olan ve İslam’ın ilk belki de devletimizin tapu senetlerinin yer aldığı bu tarihi şehirde olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Törenlerimizi de bu şanlı tarihimize yakışır şekilde yapmak istiyoruz. Geleceğin gençliğine emanet edeceğimiz bu vatanı, bu vatan topraklarını ve tarihimizi onlara en güzel şekilde emanet edecek ve onlara yakışır bir şekilde bu törenlerle etkinliklerle çalışmalarla bırakmak istiyoruz. İnşallah 26 Ağustos’ta burada tüm milletimizle, tüm devlet erkanımızla, vatandaşımızla en güzel şekilde kutlanması için çalışmaları en layıkıyla yerine getireceğiz. Gerekli aksaklıklarımızı, eksikliklerimizi tespit edip en kısa sürede tamamlama gayreti içindeyiz. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah onların gayretiyle daha güzel ve tarihimize yakışır şekilde bu etkinlikleri gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise geçmişini bilmeyen toplumların geleceğine yön veremeyeceğini ifade ederek, "O yüzden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize söylediği 2071 yolunda ilerlerken başta 2023, 2053 ve 2071 yolunda ilerlerken 1071 ruhunu esas alarak yolumuza devam edeceğiz. Hem Ahlat hem Malazgirt’in Allah nasip ederse 25-26 Ağustos’ta önemini tüm Türkiye daha iyi anlayacak. Geçen yıl yapmıştık. Bu yıl Ahlat’ta eklendi. Ahlat ile beraber bu sene daha görkemli bir kutlamalarımız olacak. Fetih günümüz olacak. Özellikle bu bölgenin gelişmesi bu bölgenin geleceği şekillendirecek olan evlatlarımızın ecdadına atasına geçmişini, geleceğini tüm dünya aynı bir Çanakkale gibi Çanakkale ruhu gibi bir Malazgirt ve Ahlat ruhu oluşturmak istiyoruz. Tabii bunda Cumhurbaşkanımızın çok büyük emekleri, fedakarlıkları ve himayeleri var. O yüzden inşallah çok güzel olacak. Sadece bu bölgeyi değil, tüm Türkiye’yi tüm dünyadan gelecek misafirlerimizle ağırlamak için buradayız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve beraberindekilere, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan günün anısına tablo takdim ederken, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise Ahlat Bastonu hediye etti.