Kaymakam Alibeyoğlu belediye çalışmalarını yerinde inceledi

Güroymak Kaymakamlığı Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yeni imar yolları, kimsesizlere ev yapımı ve kilitli parke çalışma alanlarını ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Belediye olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili mahalle sakinlerinin görüşlerini de alan Kaymakam Alibeyoğlu, belediye ve kaymakamlığın tüm imkanlarını ilçe halkının hizmetine sunduklarını ifade etti. Vatandaş odaklı çalışıp ilk etapta aciliyet durumu olan çalışmalara ve hizmetlere ağırlık verdiklerini kaydeden Başkan Alibeyoğlu, yapılacak yatırım ve çalışmalarla ilçenin hak ettiği konuma geleceğini söyledi.

“13 dul bayanın evlerinin mantolaması yapılıyor”

Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından daha önce ilçede13 dul bayana ev yapıldığını ve anahtarlarının teslim edildiğini söyleyen Kaymakam Alibeyoğlu, “Bugün bu evlerin kış şartlarında daha sıcak olması için, mantolama çalışmalarına başlıyoruz. Maddi durumu iyi olmayan fakir, garip, yetim, öksüz ve muhtaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca gerekli destekler veriliyor. Bugünde 13 dul bayana yaptığımız evlerin mantolama çalışmalarına başlandık” dedi.

Mantolama çalışmalarına başlanan ev sahipleri ise, “Daha önce Kaymakamlık tarafından bizlere evler yapıldı. Şimdi ise evlerimizin mantolaması yapılıyor. Desteklerinden dolayı Devletimize ve Kaymakam Alibeyoğlu’na teşekkür ediyoruz” dediler.