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09 Haziran 2018 16:14

Kaymakam Hamitoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Bitlis’in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakam Hamitoğlu, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

09 Haziran 2018 16:14


Hizan Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen iftar yemeğine, Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Kaymakam Hamitoğlu, iftar programından sonra okul bahçesinde muhtarlarla uzun bir süre sohbet ederek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Köylere daha iyi hizmet götürülebilmesi için muhtarlarla bir araya geldiklerini belirten Kaymakam Hamitoğlu, “Devletin bekası için daha çok çalışıp hizmet götürülmemiş hiçbir köy ve mahalle bırakmayacağız” dedi.


Daha sonra söz alan muhtarlar, yapılan hizmetler için memnuniyetlerini dile getirerek eksik kalmış bazı köylerin ihtiyacı olan içme suyu, altyapı ve köy yollarının asfaltlanması gibi konulardaki taleplerini ilettiler.




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